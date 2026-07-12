Збірна Аргентини випустила на 1/4 фіналу ЧС-2026 найстаріший для цієї стадії склад з 1962 року

Тренерський штаб Аргентини випустив на старті проти Швейцарії найстаріший з 1962 року склад, який коли-небудь грав у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Про це повідомляє Opta Javier.

Середній віковий показник стартової одинадцятки "Альбіселесте" склав 30 років та 177 днів. За всю історію мундіалів більш вікову команду залучала лише Бразилія в 1962 році.

Тоді "Селесао" виставили проти Англії команду, де середній вік гравців сягав 30 років та 209 днів. Додамо, що бразильці у підсумку виграли той чемпіонат світу.

Нагадаємо, що "Альбіселесте" з асистом Ліонеля Мессі та шедевральним голом Хуліана Альвареса зуміли переграти Швейцарію (3:1) у чвертьфіналі цьогорічного мундіалю.

Далі на них чекає протистояння з англійцями в півфіналі. Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.