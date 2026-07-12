Не було жодних підстав: головний тренер збірної Швейцарії не згоден з вилученням Емболо у матчі проти Аргентини на ЧС-2026

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін вважає, що у рефері не було підстав для вилучення Бреля Емболо у матчі проти Аргентини в чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Нас покарали через помилку. Не було жодних підстав для того попередження. Я цього не розумію. Це була невинна ситуація; у ній не було нічого злого. Це рішення було просто неймовірним. Я категорично з ним не згоден. Був очевидний контакт, і я не розумію, як суддя та VAR дійшли такого висновку.

Я б не сказав, що їм давали перевагу. У нас був чесний і відкритий матч. Обидві команди грали у футбол. Сьогодні футбол не став переможцем. Нас покарали за помилку. Це був вирішальний момент, який визначив результат матчу. Ми можемо скаржитися зараз, але я мушу привітати Аргентину".

Нагадаємо, що "Альбіселесте" з асистом Ліонеля Мессі та шедевральним голом Хуліана Альвареса зуміли переграти Швейцарію (3:1) у чвертьфіналі цьогорічного мундіалю.

Центральний нападник французького Ренна Брель Емболо був вимушений залишити поле на 72-й хвилині через другу жовту картку. 29-річний форвард впав у центрі поля.

Спочатку арбітр матчу Жуан Піньєйру вбачив фол на гравцеві, тому й спершу показав жовту картку півзахиснику аргентинців Леандро Паредесу, проте після перегляду VAR скасував своє рішення та покарав Емболо "гірчичником" за симуляцію.