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Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція – Іспанія

Сергій Шаховець — 12 липня 2026, 11:57
Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція – Іспанія
Кіліан Мбаппе
Getty Images

У вівторок, 14 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться перший півфінал, в якому зустрінуться збірні Франції та Іспанії.

Зустріч відбудеться на арені "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути матч можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Переможець протистояння здобуде путівку до фіналу, де зустрінеться з переможцем другого півфіналу Англія – Аргентина. Невдаха поєдинку побореться за "бронзу" ЧС-2026.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,20. Виграш "Фурії Рохи" – 3,33.

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