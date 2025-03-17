Зірковий форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд може влітку покинути Манчестер Сіті.

Про це повідомляє El Nacional.

Голанд може покинути Манчестер Сіті, якщо клуб не вийде в Лігу чемпіонів на наступний сезон. 24-річний нападник не готовий провести сезон без головного клубного турніру Європи та вже повідомив про це головному тренеру команди Жузепу Гвардіолі.

Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Голанда є мадридський Реал. Альтернативою є перехід у ПСЖ, хоча нападнику не дуже подобається перспектива виступів у чемпіонаті Франції.

Контракт Голанда з Манчестер Сіті діє до літа 2034 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро.

На даний момент команда Гвардіоли йде п’ятою в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від четвертого місця на одне очко.

У поточному сезоні на рахунку норвежця 29 голів і 4 асисти в 39 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Раніше Голанд встановив неймовірний рекорд в АПЛ.