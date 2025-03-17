Голанд може влітку покинути Манчестер Сіті
Зірковий форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд може влітку покинути Манчестер Сіті.
Про це повідомляє El Nacional.
Голанд може покинути Манчестер Сіті, якщо клуб не вийде в Лігу чемпіонів на наступний сезон. 24-річний нападник не готовий провести сезон без головного клубного турніру Європи та вже повідомив про це головному тренеру команди Жузепу Гвардіолі.
Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Голанда є мадридський Реал. Альтернативою є перехід у ПСЖ, хоча нападнику не дуже подобається перспектива виступів у чемпіонаті Франції.
Контракт Голанда з Манчестер Сіті діє до літа 2034 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро.
На даний момент команда Гвардіоли йде п’ятою в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від четвертого місця на одне очко.
У поточному сезоні на рахунку норвежця 29 голів і 4 асисти в 39 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Раніше Голанд встановив неймовірний рекорд в АПЛ.