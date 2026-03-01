Гвардіола пояснив відсутність Голанда у переможному матчі Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвадіола пояснив відсутність ключового форварда команди Ерлінга Голанда у матчі проти Лідса.

Слова наставника цитує інсайдер Фабріціо Романо.

Коуч "містян" розповів, що за два дні до поєдинку у норвезького нападника виникли проблеми. Через невелику травму він не міг задіяти Голанд у поєдинку 28 туру Англійської Прем'єр-ліги, який відбувся у суботу, 28 лютого.

Навіть без Ерлінга "містяни" мінімально обіграли на виїзді Лідс. Єдиний та переможний гол забив Антуан Семенйо.

Завдяки перемозі підопічні Гвардіоли після 28 турів йдуть на другій позиції турнірної таблиці АПЛ, набравши 59 балів.

У поточному сезоні-2025/26 Голанд вже взяв участь у 38 іграх, у яких відзначився 29 м'ячами та 7 асистами.

Наступний поєдинок Манчестер Сіті запланований на 4 квітня, коли "містяни" приймуть Ноттінгем Форест у рамкаж домашнього матчу АПЛ. Початок – о 21:30 (за Києвом).

Раніше повідомлялось, що Голанд запам'ятався зі знаком "мінус". Ерлінг зробив спільне фото з російським колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.