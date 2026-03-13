Хочуть знайти "нового" Модрича або Крооса: Реал планує підсилити шість позицій

Поточний сезон-2025/26 ще не завершений, а мадридський Реал вже планує свою трансферну компанію на літо 2026.

Про це інформує Cadena SER.

"Королівський клуб" планує у наступне трансферне вікно посилити три лінії на футбольному полі – захист, півзахист та атаку. "Вершкові" хочуть підписати одразу шість футболістів. Мова йде про крайнього та центрального захисника, опорного півзахисника, плеймейкера, правого вінгера та центрфорварда.

Найбільш пріоритетним для Реала буде придбання гравця, який виконуватиме роль, яку раніше у команді робили хорват Лука Модрич та німець Тоні Кроос. Серед претендентів на цю роль є півзахисник паризького ПСЖ Вітінья.

Французький гранд намагається зберегти свого лідера у складі, запропонувавши йому новий контракт. Однак сам гравець відмовляється вести перемовини до кінця сезону-2025/26. Чинна угода 26-річного португальського опорника розрахована до 30 червня 2029-го року.

Зазначається, що у мадридському клубі також не відкинули варіант із придбанням норвезького форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, який пов'язаний контрактом із "містянами" до кінця червня 2034-го.

Якщо трансферну вартість Вітіньї оцінюють у 110 мільйонів євро, то Голанда – у 200 мільйонів євро.

Реалу потрібне підсилення на тлі великої кількості кадрових втрат, з якими клуб зіштовхується протягом вже не першого сезону поспіль.

Раніше повідомлялось, що український воротар "вершкових" Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів міланського Інтера.