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Гецко: Україна зіграла би з Нідерландами краще, ніж Швеція

Олег Дідух — 21 червня 2026, 15:46
Гецко: Україна зіграла би з Нідерландами краще, ніж Швеція
Іван Гецко
dynamo.kiev.ua

Відомий у минулому український форвард Іван Гецко вважає, що збірна України могла би успішно виступити на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова Гецка наводить Sport.ua.

"Думаю, що з тими ж нідерландцями вона зіграла б краще, ніж скандинави. На високі місця нашим хлопцям не варто було розраховувати, але вихід з групи – реальність", – заявив Гецко.

Нагадаємо, напередодні Швеція у другому турі чемпіонату світу 2026 року розгромно програла Нідерландам з рахунком 1:5. У першому турі мундіалю-2026 шведи розгромили Туніс 5:1 і наразі зберігають непогані шанси на вихід у плейоф.

Шведи перемогли Україну з рахунком 3:1 у півфіналі плейоф на вихід на ЧС-2026 у березні поточного року. Тоді наставником української збірної був ще Сергій Ребров.

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