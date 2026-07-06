Легенда збірної України очолив аматорський клуб
Іван Гецко
Реал Фарма призначила Івана Гецка на посаду нового головного тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. Відомий український фахівець змінив на цій посаді в одеському колективі Валентина Полтавця.
Гецко є автором першого в історії гола за збірну України та один із найрезультативніших форвардів чемпіонатів України. Як тренер очолював одеські команди Сигнал і Чорноморець, а також Олімп (Ширяєве).
Нагадаємо, Реал Фарма взяв паузу у виступах під егідою Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) та проведе сезон-2026/27 в чемпіонаті України серед аматорів.
Минулий сезон команда завершила на останній 11-й сходинці Групи А.