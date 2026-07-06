Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Легенда збірної України очолив аматорський клуб

Олександр Булава — 6 липня 2026, 23:30
Легенда збірної України очолив аматорський клуб
Іван Гецко

Реал Фарма призначила Івана Гецка на посаду нового головного тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Відомий український фахівець змінив на цій посаді в одеському колективі Валентина Полтавця.

Гецко є автором першого в історії гола за збірну України та один із найрезультативніших форвардів чемпіонатів України. Як тренер очолював одеські команди Сигнал і Чорноморець, а також Олімп (Ширяєве).

Нагадаємо, Реал Фарма взяв паузу у виступах під егідою Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) та проведе сезон-2026/27 в чемпіонаті України серед аматорів.

Минулий сезон команда завершила на останній 11-й сходинці Групи А.

Читайте також :
Президент українського клубу: 70 відсотків складу чкурнули до Європи
Реал Фарма Іван Гецко

Реал Фарма

Реал Фарма з 60-річним граючим президентом у складі відмовився від професійного статусу на наступний сезон
Президент українського клубу: 70 відсотків складу чкурнули до Європи
Український клуб шукає нових гравців через оголошення в соцмережах
Скала 1911 розгромила Реал Фарму, Колос-2 дотиснув Діназ у 15 турі Другої ліги
Друга ліга. Куликів-Білка здолав Ниву В, Буковина-2 та Реал-Фарма розписали нічию

Останні новини