Гецко назвав найкращого та найгіршого гравців збірної України в матчі з Данією

Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко висловився про останню гру "синьо-жовтим", у якій їм протистояла Данія.

Його слова передає Sport.ua.

Колишній нападник назвав найкращого гравця в команді Андреа Мальдери в цій зустрічі. Він виділив Віктора Циганкова, який забив наприкінці першого тайму:

Водночас експерт заявив, що очікував набагато більшого від Руслана Малиновського. Також він підкреслив, що його загалом розчарував виступ наших легіонерів.

"Дуже сильно мене розчарував Маліновський. Гравець має такий удар і за тайм жодного разу не пробив по воротах. Він навіть не опинявся в ударних позиціях. Гравець середньої лінії, на якого ставилися всі ставки. Всі знають, що це футболіст доброго ґатунку, і він повинен був повести команду за собою, але цього не сталося. Є багато претензій до збірників, які грають, як то кажуть, "за бугром"... Коли наші футболісти виходять і викладаються, б'ються, відстоюють якісь суддівські рішення, видно, що є запал в очах.

"Іноземні" гравці цього не відчувають. Якщо вони не зрозуміють, що у збірну запрошують не для того, щоб знятися в рекламі, а щоб показувати той футбол і рівень, на якому він має бути, і подавати приклад молодим українцям, які з часом теж захочуть грати, то нічого не зміниться. Поки цього немає. Я не бачу того запалу, який мав би бути в команді і в тих гравців, які приїжджають із європейських клубів. На жаль", – сказав Гецко.