Гецко назвав найкращого та найгіршого гравців збірної України в матчі з Данією
Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко висловився про останню гру "синьо-жовтим", у якій їм протистояла Данія.
Його слова передає Sport.ua.
Колишній нападник назвав найкращого гравця в команді Андреа Мальдери в цій зустрічі. Він виділив Віктора Циганкова, який забив наприкінці першого тайму:
"Циганков був найсвітлішою плямою нашої збірної у першому таймі. Він хотів щось створювати, намагався щось зробити самостійно, ніхто його не підтримував".
Водночас експерт заявив, що очікував набагато більшого від Руслана Малиновського. Також він підкреслив, що його загалом розчарував виступ наших легіонерів.
"Дуже сильно мене розчарував Маліновський. Гравець має такий удар і за тайм жодного разу не пробив по воротах. Він навіть не опинявся в ударних позиціях. Гравець середньої лінії, на якого ставилися всі ставки. Всі знають, що це футболіст доброго ґатунку, і він повинен був повести команду за собою, але цього не сталося. Є багато претензій до збірників, які грають, як то кажуть, "за бугром"... Коли наші футболісти виходять і викладаються, б'ються, відстоюють якісь суддівські рішення, видно, що є запал в очах.
"Іноземні" гравці цього не відчувають. Якщо вони не зрозуміють, що у збірну запрошують не для того, щоб знятися в рекламі, а щоб показувати той футбол і рівень, на якому він має бути, і подавати приклад молодим українцям, які з часом теж захочуть грати, то нічого не зміниться. Поки цього немає. Я не бачу того запалу, який мав би бути в команді і в тих гравців, які приїжджають із європейських клубів. На жаль", – сказав Гецко.
Нагадаємо, що матч достроково був завершений через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена. Він втратив свідомість, після чого прийшов до тями на полі, але команди ухвалили рішення не продовжувати гру.
На момент призупинення поєдинку Данія вигравала з рахунком 2:1. Загалом матч тривав 65 хвилин.