Новоспечений тренер збірної України таємно заручився в Італії

Богдан Войченко — 18 травня 2026, 15:08
Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера таємно попрощався з холостяцьким життям.

54-річний італійський фахівець заручився з телеведучою та журналісткою Бенедетта Радаеллі.

Про важливу подію стало відомо завдяки допису Радаеллі в Instagram. Вона опублікувала спільне фото з Андреа, на якому помітно обручку на руці тренера, а сама Бенедетта тримає великий букет квітів. Схоже, що сама церемонія відбулася в Італії.

У підписі до публікації телеведуча також натякнула, що урочиста подія відбулася ще 25 березня.

Нагадаємо, напередодні італійський фахівець став новим головним тренером національної збірної України з футболу.

Контракт розрахований на два роки з опцією пролонгації, фінансові умови угоди не розголошуються. Напередодні блогер Ігор Бурбас заявляв, що зарплата наставника буде меншою за 500 тисяч євро.

Мальдера вже встиг оголосити свій тренерський штаб, куди увійшов його земляк Паскуале Каталано, а також українці Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

Після урочистої презентації італійського фахівця, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, яка мета стоїть перед новим тренерським штабом.

