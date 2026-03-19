ЗМІ розкрили термін відновлення основного голкіпера Барселони, який травмувався у матчі проти Ньюкасла

Софія Кулай — 19 березня 2026, 12:53
Жоан Гарсія
Голкіпер каталонської Барселони Жоан Гарсія ризикує пропустити наступні декілька поєдинків через травму, яку отримав у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ньюкасла.

Про це інформує журналіст AS Хаві Мігель.

Іспанського воротаря замінили на 82-й хвилині. Замість Гарсії у рамках воріт "блаугранас" став Войцех Щенсний.

В основного стража володінь каталонців діагностовано невеликий розрив м'яза лівої гомілки. Через ушкодження Жоан пропустить 2-3 наступні тижні.

До травми Гарсія взяв участь у 35-ти поєдинках в усіх турнірах поточного сезону-2025/26, у яких пропустив 35 голів та ще у 14 матчах відіграв на нуль.

Нагадаємо, що іспанець виступає за Барселону з літа 2025-го, коли перейшов з Еспаньйола. Контракт Гарсії з каталонським грандом розрахований до 30 червня 2031-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера у 40 мільйонів євро.

Відзначимо, що команда Гансі Фліка пройшла Ньюкасл навіть після вистражданої мирової у першому матчі ЛЧ 1:1. "Блаугранас" розгромили у другому поєдинку "сорок" з рахунком 7:2. У чвертьфіналі турніру Барселона зіграє проти мадридського Атлетико (8-го та 14-го квітня).

Раніше повідомлялось, що польський форвард Барси Роберт Левандовський встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів, а його одноклубник Ламін Ямал переписав історію ЛЧ.

