Левандовський став рекордсменом Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення легенди Мілана

Форвард Барселони Роберт Левандовський встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

У поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (7:2) поляк вийшов у стартовому складі та забив два голи на початку другого тайму. Завдяки цьому він став найстаршим гравцем в історії, який зробив дубль у цьому турнірі.

Досвідченому нападнику підкорилось це досягнення у віці 37 років і 209 днів. Він побив попередній рекорд, який утримував Філіппо Індзагі з сезону-2010/11 (37 років і 86 днів).

Зазначимо, що в нинішній кампанії Левандовський провів 36 матчів на клубному рівні. У них він забив 16 голів і віддав 3 результативні передачі.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів Барселона зіграє проти Атлетико. Перший поєдинок цього раунду турніру каталонці проведуть вдома на початку квітня.