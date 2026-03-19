Ямаль переписав історію Ліги чемпіонів, побивши рекорд Мбаппе

Денис Іваненко — 19 березня 2026, 08:01
Ламін Ямал
EPA-EFE/Biel Alino

Вінгер Барселони Ламін Ямаль встановив черговий індивідуальний рекорд.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (7:2) іспанець реалізував пенальті наприкінці першого тайму. Завдяки цьому він став наймолодшим гравцем в історії, який забив десять голів у цьому турнірі.

Ламіну Ямалю підкорилась ювілейна позначка у віці 18 років і 248 днів. Він побив попередній рекорд, який утримував Кіліан Мбаппе з сезону-2017/2018 (18 років і 350 днів).

Зазначимо, що в нинішній кампанії іспанець провів 39 матчів на клубному рівні. У них він забив 21 гол і віддав 16 асистів.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів Барселона зіграє проти Атлетико. Перші матчі цього раунду турніру відбудуться на початку квітня.

Читайте також :
Відео Мессі забив 900-й гол у кар'єрі, перевершивши досягнення Роналду
У Барселоні назвали гравця, який може стати вирішальним фактором у матчі-відповіді проти Ньюкасла в Лізі чемпіонів
Попросив потягнути за палець: Левандовський розіграв Ямала на тренуванні Барселони
Розбивач сердець: відомий бренд презентував вибухові бутси для зірки Барселони
Ямаль побив гольовий рекорд Ла Ліги, який тримався майже 100 років
Ямал став наймолодшим гравцем, який оформив хеттрик у Ла Лізі у 21 столітті

