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Алексія Путельяс утретє стала найкращою футболісткою світу

Олексій Мурзак — 27 жовтня 2026, 00:41
Алексія Путельяс утретє стала найкращою футболісткою світу
Алексія Путельяс
Getty Images

Іспанська півзахисниця Алексія Путельяс отримала нагороду найкращій футболістці світу за підсумками 2026 року.

Це її третя перемога в номінації Золотий м'яч: раніше вона перемагала два роки поспіль – у 2021-му та 2022-му.

Минулого сезону Путельяс виступала за Барселону й допомогла команді здобути чотири трофеї: Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Кубок королеви та Суперкубок країни. Влітку іспанка перейшла до Лондон Сіті Лайонесс.

Зазначимо, що іспанка повторила рекорд за кількістю перемог у головній індивідуальній нагороді жіночого футболу. До цього це вдавалося іншій іспанці Айтані Бонматі.

Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбувається в лондонському театрі Palladium.

Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають Гаррі Кейна.

За текстовою трансляцією церемонії можна слідкувати в онлайні від "Чемпіона".

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