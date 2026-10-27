Алексія Путельяс утретє стала найкращою футболісткою світу
Іспанська півзахисниця Алексія Путельяс отримала нагороду найкращій футболістці світу за підсумками 2026 року.
Це її третя перемога в номінації Золотий м'яч: раніше вона перемагала два роки поспіль – у 2021-му та 2022-му.
Минулого сезону Путельяс виступала за Барселону й допомогла команді здобути чотири трофеї: Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Кубок королеви та Суперкубок країни. Влітку іспанка перейшла до Лондон Сіті Лайонесс.
Зазначимо, що іспанка повторила рекорд за кількістю перемог у головній індивідуальній нагороді жіночого футболу. До цього це вдавалося іншій іспанці Айтані Бонматі.
Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбувається в лондонському театрі Palladium.
Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають Гаррі Кейна.
За текстовою трансляцією церемонії можна слідкувати в онлайні від "Чемпіона".