Унаї Сімона визнали найкращим воротарем року

Воротаря Атлетика та збірної Іспанії Унаї Сімона визнали найкращим голкіпером року на церемонії Золотого м'яча-2026.

Нагороду йому вручив колишній голкіпер збірної Данії та МЮ Петер Шмейхель.

Для Сімона це перша перемога в цій номінації. У 2024 році він посів друге місце, а цього року отримав нагороду після вдалого виступу на чемпіонаті світу, де його визнали найкращим воротарем турніру.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner 🧤🌎 #ballondor https://t.co/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Водночас Ката Коль отримала нагороду найкращій воротарці року. Іспанська голкіперша Барселони випередила серед інших номінанток чинну володарку відзнаки Ганну Гемптон із Челсі.

CATA COLL IS THE 2026 WOMEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/f38udAQxM2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбувається в лондонському театрі Palladium.

Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають Гаррі Кейна.

За текстовою трансляцією церемонії можна слідкувати в онлайні від "Чемпіона".