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Унаї Сімона визнали найкращим воротарем року

Олексій Мурзак — 26 жовтня 2026, 23:38
Унаї Сімона визнали найкращим воротарем року
Унаї Сімон
Getty Images

Воротаря Атлетика та збірної Іспанії Унаї Сімона визнали найкращим голкіпером року на церемонії Золотого м'яча-2026.

Нагороду йому вручив колишній голкіпер збірної Данії та МЮ Петер Шмейхель.

Для Сімона це перша перемога в цій номінації. У 2024 році він посів друге місце, а цього року отримав нагороду після вдалого виступу на чемпіонаті світу, де його визнали найкращим воротарем турніру.

Водночас Ката Коль отримала нагороду найкращій воротарці року. Іспанська голкіперша Барселони випередила серед інших номінанток чинну володарку відзнаки Ганну Гемптон із Челсі.

Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбувається в лондонському театрі Palladium.

Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають Гаррі Кейна.

За текстовою трансляцією церемонії можна слідкувати в онлайні від "Чемпіона".

Золотий м'яч Унаї Сімон

Унаї Сімон

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