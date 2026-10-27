ПСЖ і Барселону визнали клубами року на церемонії Золотого м’яча-2026
ПСЖ вдруге поспіль отримав нагороду найкращому чоловічому клубу, а Барселона перемогла серед жіночих команд на церемонії Золотого м'яча-2026 у Лондоні.
Парижани стали найкращим чоловічим клубом року другий сезон поспіль. Нагороду від імені команди отримав Усман Дембеле.
Команда виграла Лігу чемпіонів, чемпіонат і Суперкубок Франції, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА.
Барселону визнали найкращим жіночим клубом утретє за останні чотири роки: клуб здобув перемогу в Лізі чемпіонів, чемпіонаті Іспанії, Кубку королеви та Суперкубку Іспанії. У фіналі Ліги чемпіонів каталонська команда розгромила Ліон з рахунком 4:0.
Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбувається в лондонському театрі Palladium.
Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають Гаррі Кейна.
За текстовою трансляцією церемонії можна слідкувати в онлайні від "Чемпіона".