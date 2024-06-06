Саутгейт — про склад Англії на Євро-2024: Ми просто відчули, що інші гравці провели сильніший сезон

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що він не викликав Джека Гріліша з Манчестер Сіті та Джеймса Меддісона з Тоттенгема на Євро-2024, бо інші гравці провели сильніший сезон.

Його слова передає ВВС.

"Усі гравці сприйняли цю новину дуже шанобливо. Звичайно, усі гравці вважатимуть, що повинні бути присутніми, і тому вони найкращі.

У них така самовпевненість і мислення, але річ у тім, що у нас є деякі гравці, які грали надзвичайно добре в АПЛ увесь сезон. Ми просто відчули, що інші гравці провели сильніші сезони, особливо за останні шість місяців або близько того", — сказав наставник.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Збірна Англії потрапила до групи C, де зіграє зі Словенією, Данією та Сербією. Нещодавно Саутгейт оголосив список викликаних гравців.