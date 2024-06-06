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Без Магвайра, Гріліша та Меддісона: декілька гравців збірної Англії не поїдуть на Євро

Станіслав Лисак — 6 червня, 19:25
Без Магвайра, Гріліша та Меддісона: декілька гравців збірної Англії не поїдуть на Євро

Декілька гравців збірної Англії з футболу, які поїхали на підготовчий збір напередодні Євро-2024, не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи. Півзахисники Тоттенгема Джеймс Меддісон та Ліверпуля Кертіс Джонс були виключені із заявки "трьох левів".

Про це повідомляє пресслужба англійської національної команди.

Окрім Меддісона та Джонса континентальну першість може пропустити Гаррі Магвайр, який продовжує відновлення від травми литкового м'яза та вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш.

У нинішньому сезоні Джеймс Меддісон провів за Тоттенгем 30 матчів, забив 4 голи та віддав 9 асистів. Гаррі Магвайр зробив 4+2 у 31 поєдинку за Манчестер Юнайтед. Кертіс Джонс за 36 матчів цього сезону 5 разів відзначився у ворота суперника та тричі асистував партнерам. Джек Гріліш провів 36 ігор за Манчестер Сіті, забив 3 голи та 3 гольові передачі.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів. Збірна Англії потрапила до групи C, де зіграє з Словенією, Данією та Сербією.

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