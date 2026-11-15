Збірна США знайшла альтернативу Гвардіолі на пост головного тренера
Збірна США продовжує пошуки головного тренера після відходу Маурісіо Почеттіно і визначилась із альтернативою на випадок відмови Жузепа Гвардіоли.
Про це повідомили у Teamtalk.
Так, на вакантну посаду окрім іменитого іспанця розглядається колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт. Окрім того, в шорт-листі американців значаться Едді Гау та Роберто Мартінес.
Зазначимо, що Гарет очолював збірну Англії з 2016 до 2024 року. Під його керівництвом команда двічі виходила у фінал чемпіонату Європи, а також грала у півфіналі ЧС-2018.
Після завершення контракту із "трьома левами" він більше нікого не тренував. Наразі фахівець співпрацює з технічною групою спостерігачів УЄФА, а також займається проєктами поза футболом.
Нагадаємо, напередодні Маурісіо Почеттіно став головним тренером Манчестер Юнайтед.