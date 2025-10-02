Манчестер Юнайтед боїться, що Аморім сам подасть у відставку, а Саутгейт відмовиться замінити його

Керівництво Манчестер Юнайтед хвилюється через те, які події можуть статися у найближчому майбутньому на тренерському містку.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, на "Олд Траффорд" бояться, що Рубен Аморім не стане чекати, поки його звільнять, і сам подасть у відставку з посади головного тренера.

40-річний португалець вражений тим, наскільки уваги було прикуто до нього з того моменту, як він замінив Еріка тен Гага на чолі манкуніанців у листопаді минулого року.

Несподівана відставка Аморіма може поставити клуб у незручне становище. Повідомляється, що Гарет Саутгейт не стане його наступником – екснаставник збірної Англії відмовить "червоним дияволам", якщо він отримає від них пропозицію очолити команду.

Саутгейт залишається без роботи з липня 2024 року, коли він залишив збірну Англії після чемпіонату Європи-2024. Він був одним з кандидатів на роботу в МЮ, коли звільнили тен Гага.

Нагадаємо, що на даний момент Манчестер Юнайтед не збирається звільняти Рубена Аморіма. Керівництво продовжує вірити у тренера, та готове дати йому час до кінця сезону.

При цьому колишній форвард МЮ Алан Сміт вважає, що Аморіму вже не вдасться виправити ситуацію на "Олд Траффорді".