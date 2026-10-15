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Не бачу такого сценарію: колишній наставник збірної Англії більше не планує працювати тренером

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 17:04
Не бачу такого сценарію: колишній наставник збірної Англії більше не планує працювати тренером
Гарет Саутгейт
Getty Images

Колишній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт не планує повертатися до тренерської кар'єри.

Про це повідомляє The Athletic.

56-річний фахівець зізнався, що наприкінці роботи з "трьома левами" перестав отримувати задоволення від футболу. Він понад рік не відвідував уже поєдинки і йому подобається такий стиль життя.

"Навіть після перемог радість тривала не більше кількох хвилин. Тому я майже не дивився футбол. Знову тренувати в елітному дивізіоні? Мушу зізнатися: я не бачу сценарію, за якого це могло б статися.

Я насолоджувався останніми 18 місяцями свого життя. Протягом 37 років моє самовідчуття залежало від того, переміг я чи програв у суботу. І насправді мені сподобалося отримувати зовсім інший досвід", – сказав Саутгейт.

Зазначимо, що Гарет очолював збірну Англії з 2016 до 2024 року. Під його керівництвом команда двічі виходила у фінал чемпіонату Європи, а також грала у півфіналі ЧС-2018.

Після завершення контракту із "трьома левами" він більше нікого не тренував. Наразі фахівець співпрацює з технічною групою спостерігачів УЄФА, а також займається проєктами поза футболом.

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