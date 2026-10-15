Не бачу такого сценарію: колишній наставник збірної Англії більше не планує працювати тренером

Колишній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт не планує повертатися до тренерської кар'єри.

Про це повідомляє The Athletic.

56-річний фахівець зізнався, що наприкінці роботи з "трьома левами" перестав отримувати задоволення від футболу. Він понад рік не відвідував уже поєдинки і йому подобається такий стиль життя.

"Навіть після перемог радість тривала не більше кількох хвилин. Тому я майже не дивився футбол. Знову тренувати в елітному дивізіоні? Мушу зізнатися: я не бачу сценарію, за якого це могло б статися. Я насолоджувався останніми 18 місяцями свого життя. Протягом 37 років моє самовідчуття залежало від того, переміг я чи програв у суботу. І насправді мені сподобалося отримувати зовсім інший досвід", – сказав Саутгейт.

Зазначимо, що Гарет очолював збірну Англії з 2016 до 2024 року. Під його керівництвом команда двічі виходила у фінал чемпіонату Європи, а також грала у півфіналі ЧС-2018.

Після завершення контракту із "трьома левами" він більше нікого не тренував. Наразі фахівець співпрацює з технічною групою спостерігачів УЄФА, а також займається проєктами поза футболом.