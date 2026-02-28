Екснаставник збірної Англії заявив про бажання очолити одного з грандів АПЛ

Колишній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт розглядає можливість повернення до клубної роботи, але якщо це буде гранд англійської Прем'єр-ліги.

У подкасті The Football Boardroom спеціаліст запевнив, що міг би впоратися з таким викликом не гірше, а можливо й краще за деяких своїх попередників, передає ESPN.

"У мене немає бажання просто повернутися і тренувати в Прем'єр-лізі. Я вже робив це у 35 років, тоді ми фінішували 11-ми, 12-ми. Хто зараз на цих позиціях? Можливо, Борнмут, Брайтон ? Тому я не відчуваю потреби просто піти туди заради того, щоб сказати, що працював у Прем'єр-лізі.

Я обіймав одну з найбільших посад у світовому футболі, і в цьому сенсі був розпещений: великі матчі, видатні гравці, відсутність втручання з боку власника", – зазначив тренер.

Зазначимо, що Саутгейт очолював "трьох левів" з 2016 по 2024 рік. Фахівець став першою людиною в англійському футболі, яка провела понад 50 матчів у збірній і в якості гравця, і в якості тренера.

Після Євро-2024 сторони вирішили не продовжувати співпрацю. У грудні минулого року він отримав почесний титул лицаря.

Раніше повідомлялося, що він може очолити Манчестер Юнайтед, однак після звільнення Рубена Аморіма команду прийняв Майк Каррік.