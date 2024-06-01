Левченко — про фінал Ліги чемпіонів: Це битва двох стратегів — Анчелотті та Терзича

Реал Мадрид та Боруссія Дортмунд поборються за головний трофей у європейському клубному футболі — Ліга чемпіонів УЄФА. На полі зійдуться не лише дві команди, але й два великі футбольні розуми — Карло Анчелотті та Едін Терзич. Колишній півзахисник збірної України та футбольний експерт Євген Левченко ексклюзивно для Чемпіона поділився думками про вирішальний поєдинок ЛЧ, який відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

— Чого очікуєте від цього протистояння?

— Як на мене, це може бути дуже цікавий матч. Очікую подивитися, як будуть грати дві різні системи, команди, які демонструють привабливий футбол. Всі будуть ставити на Реал, бо, якщо подивитися на склад цієї команди, виконавців, можна сказати, що вони є фаворитом протистояння. Щодо того, хто буде грати першим номером, для мене це загадка. Я дивився поєдинки мадридців проти Баварії чи Манчестер Сіті, було дуже привабливо спостерігати як Анчелотті віддає ініціативу, це теж Реал, який може варіювати та показувати, що вони можуть грати не лише в атакувальний футбол, а й віддавати ініціативу та розраховувати на контратаки з Вінісіусом та Родріго, наприклад.

Знову ж, хто буде грати першим номером — це загадка, це будуть вирішувати два стратеги — Анчелотті та Терзич, але мені здається, якщо взяти до уваги Боруссію, то це команда, яка за допомогою тактики буде старатися перекрити Крооса, швидких нападників, буде дуже тактичний матч.

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Я думаю, що в Терзича є декілька таких моментів, які йому треба розібрати, що він буде робити з Рюерсоном, правим захисником, який постійно підіймається на позиції та грає більше вперед. Якщо він бігатиме вперед, то автоматично відкривається багато простору для дій.

Реал — фаворит, але я б сказав, зі швидкими гравцями, які можуть віддати ініціативу, грати другим номером. Я думаю, такі швидкі гравці, як Мален, чи Санчо, чи Адеємі — це гравці, за якими потрібно постійно дивитися.

— Уже відомо, що Андрій Лунін не зможе зіграти, на вашу думку, його відсутність — це втрата для команди?

— Так, це втрата. Я вважаю, що Лунін зіграв дуже вдалі матчі, коли в Куртуа була травма. Але для нього це розчарування, фінал Ліги чемпіонів може бути лише раз у житті, а для когось і ніколи. Лунін дуже гарно зіграв, у нього шикарні матчі, але мені чомусь здається, що у будь-якому випадку Анчелотті поставив би Куртуа, бо він у формі. І, я думаю, що Карло дає йому такий плюсик. На жаль, у Луніна був грип і це трохи полегшило вибір для тренера.

— Цей фінал матиме і для нашої футбольної спільноти велике значення, адже якщо переможе Реал, то Шахтар отримає пряму путівку до Ліги чемпіонів. Ви за кого вболіватимете?

— Якби ви не сказали, що це важливо для Шахтаря, то я б не підтримав нікого. Мій син вболіває за Реал, то я б тоді був за Боруссію, але якщо так, то тут вибір буде за мадридців. Для нас дуже важливо, щоб Шахтар чи будь-яка інша команда грали у Лізі чемпіонів та показували на весь світ свою майстерність. Тому, будемо вболівати за Реал.

— Спрогнозуєте рахунок?

— Знаєте, мені чомусь здається, що цей фінал не буде таким яскравим на голи, але думаю, що з різницею у два м’ячі виграє Реал.