11 років тому Боруссія Дортмунд програла у фіналі ЛЧ на Вемблі: як це було

Вже у суботу, 1 червня відбудеться вирішальний матч сезону в європейському клубному футболі. У фіналі Ліги чемпіонів зіграють іспанський Реал Мадрид та німецька Боруссія Дортмунд.

Зустріч прийме чудовий лондонський стадіон "Уемблі". На матч зможуть прийти 90 тисяч людей. Більше могло би бути лише на Камп Ноу. Тому очікування перед цією грою неймовірні.

Але якщо повернутися до історії, можна побачити цікавий факт. Боруссія вже грала вирішальний матч ЛЧ на цій арені. Ба більше, це було відносно нещодавно, у сезоні-2012/13.

Це був поєдинок проти Баварії, яких "джмелі" у двох попередніх сезонах випереджали у перегонах за чемпіонство Німеччини. Перший тайм тієї гри до себе в актив записали саме мюнхенці. У них було більше моментів, проте то рятував воротар, то підводило виконання.

Але вже в другому таймі, зусиллями Ар'єна Роббена та Маріо Манджукича, Баварія вийшла вперед, щоправда, лише на 8 хвилин. Рахунок із пенальті зрівняв Ілкай Гюндоган. Такий результат тримався до 88 хвилини і здавалося, що все йде до нічиєї в основний час, але знову Роббен. Він скористався провалом центру захисту суперників, вийшов віч-на-віч з голкіпером і технічно покотив м'яч повз нього.

Ліга чемпіонів

Фінал

25 травня 2013 року

Баварія — Боруссія Дортмунд 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Манджукич, 1:1 - 68 Гюндоган, 2:1 - 88 Роббен.

Боруссія Д: Вайденфеллер, Хуммельс, Шмельцер, Суботич, Бендер (Шахін 90), Ройс, Блащиковський (Шибер 90), Піщек, Гюндоган, Левандовський, Гросскройц.

Баварія: Ноєр, Данте, Боатенг, Лам, Роббен, Алаба, Швайнштайгер, Мартінес, Рібері (Густаво 90), Манджукич (Гомес 90), Мюллер.

Попередження: Гросскройц 74 — Данте 29, Рібері 74

Що ж, таким був перший фінал Боруссії на Вемблі. А вже за кілька годин ми дізнаємося, яким стане і другий. Чекатимемо на красивий футбол і багато забитих м'ячів.