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Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 27 травня, 13:08
Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд зустрінеться з мадридським Реалом у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.

Матч відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Реал — найтитулованіший клуб Ліги чемпіонів, "вершкові" 14 разів перемагали в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Востаннє мадридці перемагали в сезоні-2021/2022.

Боруссія Дортмунд одного разу перемагала в Лізі чемпіонів. У сезоні-1996/1997 "джмелі" здолали Ювентус у фіналі. Також дортмундці грали у вирішальному матчі ЛЧ 11 років тому, у 2013-му Боруссія поступилася Баварії.

Зазначимо, що за мадридський клуб виступає український воротар Андрій Лунін, який може вперше в кар'єрі виграти Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що після того, як Лунін пропустив 4 голи у матчі з Вільярреалом, тренерський штаб зробив вибір на користь Тібо Куртуа.

В останньому поєдинку Ла Ліги ігровий час отримав не лише Куртуа, а й Кепа Аррісабалага, для якого це була остання поява у складі мадридців.

Боруссія Дортмунд Реал Мадрид УЄФА

Боруссія Дортмунд

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