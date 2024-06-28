Провідний гравець Болоньї та збірної Італії може перейти в Реал

Основний захисник Болоньї та збірної Італії Ріккардо Калафіорі може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, Реал може підписати 22-річного італійського оборонця в літнє трансферне вікно. Калафіорі також цікавиться Ювентус та клуби Англійської Прем'єр-ліги, зокрема, Тоттенгем та Арсенал.

Зазначається, що туринський клуб є аутсайдером у боротьбі за італійця через невисокі трансферні можливості.

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за Болонью, забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Наразі Ріккардо виступає за збірну Італію на Євро-2024. За підсумками групового етапу "скуадра адзурра" посіла 2 місце у групі B з 4 балами в активі. Італійці перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.

В 1/8 фіналу Італія зіграє зі Швейцарією, яка також посіла другу сходинку у групі A.