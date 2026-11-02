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Реал націлився на захисника Арсенала

Олег Дідух — 2 листопада 2026, 17:35
Реал націлився на захисника Арсенала
Ріккардо Калафіорі
Getty Images

Мадридський Реал зацікавлений у підписанні італійського захисника лондонського Арсенала Ріккардо Калафіорі.

Про це повідомляє TeamTalk.

За їхньою інформацією, у послугах гравця зацікавлений особисто головний тренер Реала Жозе Моуріньо, який раніше вже працював із Калафіорі в Ромі. Оточенню італійця вже повідомили про інтерес з боку Реала.

При цьому, Арсенал не планує відпускати Калафіорі та має намір наступного року запропонувати йому новий контракт. Альтернативою італійцеві Реал розглядає Йошко Гвардіола з Манчестер Сіті. Реал уже цікавився Калафіорі влітку поточного року. 

У поточному сезоні на рахунку Калафіорі 2 голи та 2асисти в 11 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Контракт 24-річного захисника діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 65 мільйонів євро.

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