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Стала відома перша пара плей-оф Євро-2024

Микола Дендак — 25 червня, 08:40
Стала відома перша пара плей-оф Євро-2024

Чинний чемпіон Євро, збірна Італії, зіграє зі Швейцарією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Про це стало відомо за підсумками групового етапу. Поєдинок між збірними відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.

Сітка плей-оф Євро-2024

Сітка плей-оф Євро-2024

Нагадаємо, Італія посіла 2 місце у групі В з 4 балами в активі. Італійці перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.

Швейцарія також опинилася на 2 сходинці групи А. Вона перемогла Угорщину та зіграла внічию спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.

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