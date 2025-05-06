Двоє захисників Арсенала повернулись до тренувань напередодні матчу-відповіді з ПСЖ
Двоє гравців лондонського Арсенала повернулись до повноцінних тренувань після ушкоджень та можуть зіграти проти ПСЖ в матчі-відповіді у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє DialyAFC.
На тренувальній сесії помітили Юррієна Тімбера та Ріккардо Калафіорі. Нідерландець пропустив поєдинок АПЛ проти Борнмута через забій, а Калафіорі мав проблеми з коленом та був відсутнім в останніх дев'яти матчах "канонірів".
У сезоні-2024/25 на рахунку італійця 26 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та відзначився двома результативними передачами.
Тімбер записав на свій рахунок 2+4 за системою "гол+пас" у 47 поєдинках.
Зазначимо, що вже у середу на лондонців очікує матч-відповідь проти Парі Сен-Жермен в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.
Перший поєдинок французький колектив виграв з рахунком 1:0.
Раніше Мікель Артета поділився думками про майбутню зустріч та висловив оптимізм щодо успішного результату для своєї команди.