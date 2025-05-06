Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Двоє захисників Арсенала повернулись до тренувань напередодні матчу-відповіді з ПСЖ

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 14:22
Двоє захисників Арсенала повернулись до тренувань напередодні матчу-відповіді з ПСЖ
Мікель Артета та Ріккардо Калафіорі
Арсенал

Двоє гравців лондонського Арсенала повернулись до повноцінних тренувань після ушкоджень та можуть зіграти проти ПСЖ в матчі-відповіді у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє DialyAFC.

На тренувальній сесії помітили Юррієна Тімбера та Ріккардо Калафіорі. Нідерландець пропустив поєдинок АПЛ проти Борнмута через забій, а Калафіорі мав проблеми з коленом та був відсутнім в останніх дев'яти матчах "канонірів".

У сезоні-2024/25 на рахунку італійця 26 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та відзначився двома результативними передачами.

Тімбер записав на свій рахунок 2+4 за системою "гол+пас" у 47 поєдинках.

Зазначимо, що вже у середу на лондонців очікує матч-відповідь проти Парі Сен-Жермен в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Перший поєдинок французький колектив виграв з рахунком 1:0.

Раніше Мікель Артета поділився думками про майбутню зустріч та висловив оптимізм щодо успішного результату для своєї команди.

Арсенал (Лондон) травма Ріккардо Калафіорі Тімбер Ліга чемпіонів-2024/25

Тімбер

Артета: Повернення Сака – чудовий момент для нас
Без Різника, але з гравцем ПСВ: визначилась символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів
Зінченко став найгіршим гравцем Арсенала в матчі проти Престона з Чемпіоншипу
Гаверц та Тімбер не змогли виконати жодного точного пасу в матчі з Манчестер Сіті
Конкурент Зінченка зіграв перший матч із серпня 2023 року

Останні новини