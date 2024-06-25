Італія вирвала нічию з Хорватією та вийшла у плей-оф Євро-2024
Збірна Італії зіграла внічию з Хорватією у третьому турі групового етапу Євро-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
У першому таймі команди продемонстрували рівну гру. Хорватія більше володіла м'ячем, але по-справжньому небезпечні моменти створила Італія.
На 27 хвилині відбувся головний хайлайт першої половини поєдинку. "Скуадра Адзурра" провела швидку атаку, Алессандро Бастоні відгукнувся на верхову передачу з флангу та завдав удару під поперечину. Домінік Лівакович зробив, можливо, найкращий сейв на Євро та відбив удар італійського захисника.
Другий тайм розпочався дуже активно. На 52 хвилині Хорватія отримала можливість відзначитися з пенальті, після того, як Давіде Фраттезі зіграв рукою у власному штрафному майданчику.
Лука Модрич з позначки схибив, але вже через хвилину хавбек зіграв на добиванні у новій атаці та все-таки забив м'яч, ставши найвіковішим автором голу в історії Євро.
Після цього Італія почала невпинно атакувати, але м'яч ніяк не хотів опинятися у сітці воріт "картатих".
Все йшло до мінімальної перемоги Хорватії, однак у Маттії Дзакканьї були інші плани. На 90+8 хвилині гравець точно пробив зльоту в правий кут воріт.
Хорватія — Італія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 — Модрич 55, 1:1 — Дзакканьї 90+8
Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Модрич (Маєр 81), Брозович, Ковачич (Перишич 70), Сучич (Іванушець 70), Крамарич, Пашаліч (Будімір 46).
Італія: Доннарумма, Дарміан (Фаджолі 82), Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Жоржиньо, Барелла, Дімарко (К'єза 57), Пеллегріні, Распадорі (Скамакка 75), Ретегі.
Попередження: Сучич 24, Модрич 60, Іванушець 74, Понграчич 78, Станішич 82'
Італія здобула друге місце у групі B та вийшла до плей-оф Євро. На стадії 1/8 команда зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.
Зі свого боку Хорватія посіла третє місце, яке не можу гарантувати їм місце у наступному раунді чемпіонату Європи.