Італія вирвала нічию з Хорватією та вийшла у плей-оф Євро-2024

Збірна Італії зіграла внічию з Хорватією у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

У першому таймі команди продемонстрували рівну гру. Хорватія більше володіла м'ячем, але по-справжньому небезпечні моменти створила Італія.

На 27 хвилині відбувся головний хайлайт першої половини поєдинку. "Скуадра Адзурра" провела швидку атаку, Алессандро Бастоні відгукнувся на верхову передачу з флангу та завдав удару під поперечину. Домінік Лівакович зробив, можливо, найкращий сейв на Євро та відбив удар італійського захисника.

Фото: УЄФА

Другий тайм розпочався дуже активно. На 52 хвилині Хорватія отримала можливість відзначитися з пенальті, після того, як Давіде Фраттезі зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

Лука Модрич з позначки схибив, але вже через хвилину хавбек зіграв на добиванні у новій атаці та все-таки забив м'яч, ставши найвіковішим автором голу в історії Євро.

Фото: УЄФА

Після цього Італія почала невпинно атакувати, але м'яч ніяк не хотів опинятися у сітці воріт "картатих".

Все йшло до мінімальної перемоги Хорватії, однак у Маттії Дзакканьї були інші плани. На 90+8 хвилині гравець точно пробив зльоту в правий кут воріт.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група B, 24 червня

Хорватія — Італія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — Модрич 55, 1:1 — Дзакканьї 90+8

Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Модрич (Маєр 81), Брозович, Ковачич (Перишич 70), Сучич (Іванушець 70), Крамарич, Пашаліч (Будімір 46).

Італія: Доннарумма, Дарміан (Фаджолі 82), Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Жоржиньо, Барелла, Дімарко (К'єза 57), Пеллегріні, Распадорі (Скамакка 75), Ретегі.

Попередження: Сучич 24, Модрич 60, Іванушець 74, Понграчич 78, Станішич 82'

Італія здобула друге місце у групі B та вийшла до плей-оф Євро. На стадії 1/8 команда зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.

Зі свого боку Хорватія посіла третє місце, яке не можу гарантувати їм місце у наступному раунді чемпіонату Європи.