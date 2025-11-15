Захисник збірної Італії залишив розташування команди через травму

Захисник лондонського Арсенала Ріккардо Калафіорі залишив розташування збірної Італії через травму.

Заяву головного тренера "Скуадри" Дженнаро Гаттузо наводить Фабріціо Романо.

"Він намагався бути доступним, але ж він не може себе змусити", – підтвердив травму фахівець.

🚨🔴⚪️ Riccardo Calafiori has left Italy camp today and returns to London to be assessed by Arsenal staff.



“He tried to be available but he can’t force now”, says Italy coach Gattuso.#AFC staff informed + not anticipating a big problem or issue. pic.twitter.com/lkhIwbz60F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2025

Таким чином, футболіст не зіграє проти Норвегії в завтрашньому матчі заключного туру відбору до чемпіонату світу 2026 року. Зазначимо, що за інформацією італійських ЗМІ, у Калафіорі травма стегна, проте в Арсеналі не вважають її серйозною.

Цього сезону захисник зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

