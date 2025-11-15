Українська правда
Захисник збірної Італії залишив розташування команди через травму

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 16:45
Захисник збірної Італії залишив розташування команди через травму
Ріккардо Калафіорі
Арсенал

Захисник лондонського Арсенала Ріккардо Калафіорі залишив розташування збірної Італії через травму. 

Заяву головного тренера "Скуадри" Дженнаро Гаттузо наводить Фабріціо Романо.

"Він намагався бути доступним, але ж він не може себе змусити", – підтвердив травму фахівець.

Таким чином, футболіст не зіграє проти Норвегії в завтрашньому матчі заключного туру відбору до чемпіонату світу 2026 року. Зазначимо, що за інформацією італійських ЗМІ, у Калафіорі травма стегна, проте в Арсеналі не вважають її серйозною. 

Цього сезону захисник зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.  

Раніше повідомлялось, що колишній захисник збірної Італії оголосив про завершення кар'єри.

Ріккардо Калафіорі

