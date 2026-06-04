Реал націлився на захисника Арсенала

Захисник лондонського Арсенала та збірної Італії Ріккардо Калафіорі може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Рамон Альварес.

За його інформацією, у підписанні Калафіорі зацікавлений потенційний головний тренер Реала Жозе Моурінью, якому подобається універсалізм Ріккардо – італієць може зіграти як у центрі, так і на лівому фланзі захисту. Моурінью вже працював із захисником у Ромі в 2021-2022 роках.

Раніше повідомлялося про те, що португальський тренер уже склав список гравців Реала, на яких не розраховує у наступному сезоні. Напередодні Флорентіно Перес повідомив про те, що, в разі перемоги на виборах президента Реала, призначить Моурінью головним тренером команди.

На рахунку 24-річного Калафіорі 1 гол і 3 асисти в 36 матчах за Арсенал у поточному сезоні.