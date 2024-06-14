Ювентус близький до продажу Щенсного та підписання найкращого воротаря Серії А
Воротар Ювентуса Войцех Щенсний близький до переходу в Аль-Наср із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Польський голкіпер підпише дворічний контракт із клубом, де виступає Кріштіану Роналду. У сезоні-2023/24 Войцех зіграв 35 матчів за свій клуб, пропустив 30 м'ячів та 15 разів відстояв на нуль.
На заміну Щенсному Ювентус підпише воротаря Монци Мікеле Ді Грегоріо, який був визнаний найкращим голкіпером сезону Серії А. Ювентус заплатить 18 млн євро відразу, а також 2 млн за можливі бонуси.
У сезоні, що завершився Ді Грегоріо пропустив 37 голів та 14 разів відіграв на 0 у 34 поєдинках.
Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати Андрія Луніна через можливий відхід Щенсного.