Ювентус близький до продажу Щенсного та підписання найкращого воротаря Серії А

Воротар Ювентуса Войцех Щенсний близький до переходу в Аль-Наср із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Польський голкіпер підпише дворічний контракт із клубом, де виступає Кріштіану Роналду. У сезоні-2023/24 Войцех зіграв 35 матчів за свій клуб, пропустив 30 м'ячів та 15 разів відстояв на нуль.

На заміну Щенсному Ювентус підпише воротаря Монци Мікеле Ді Грегоріо, який був визнаний найкращим голкіпером сезону Серії А. Ювентус заплатить 18 млн євро відразу, а також 2 млн за можливі бонуси.

У сезоні, що завершився Ді Грегоріо пропустив 37 голів та 14 разів відіграв на 0 у 34 поєдинках.

⚫️⚪️ Juventus plan to sign Di Gregorio won’t change whatever happens with Szczesny to Al Nassr.



Deal still in stand-by for Szczesny, up to Al Nassr to make final decision after green light from the GK.



🔐 Di Gregorio will sign for Juve on €18m deal, here we go 100% confirmed. pic.twitter.com/H1RSTokRIw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2024