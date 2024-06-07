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Ювентус готує трансфер голкіпера збірної України

Олександр Булава — 7 червня, 00:44
Ювентус готує трансфер голкіпера збірної України

Голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін зацікавив туринський Ювентус.

Про це повідомляє Defensa Central.

Італійський клуб не може узгодити нову угоду з воротарем Войцехом Щенсним. Поляк поставив вимогу щодо підвищення зарплати та може покинути клуб, якщо її не виконають. Його контракт завершується у 2025 році.

Зазначається, що Ювентус готовий запропонувати Луніну місце в стартовому складі.

Контракт гравця збірної України з "галактікос" чинний до літа наступного року та у ньому прописано 250 млн євро відступних. Цього сезону він став першим номером після того, як виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. На його рахунку 12 кліншитів у 31 матчі.

Сам Лунін нещодавно в інтерв’ю Владі Зінченко сказав, що хоче вигравати титули на полі, а не в джинсах.

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Андрій Лунін

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