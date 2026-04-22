Ювентус готовий продати хавбека збірної Нідерландів

Півзахисник збірної Нідерландів Тен Копмейнерс може влітку покинути туринський Ювентус.

Про це повідомляє Tuttosport.

Влітку 2024 року Ювентус віддав Аталанті за Копмейнерса 58,4 мільйона євро, проте сподівань туринського клубу хавбек не виправдав, і у поточному сезоні втратив статус беззаперечного гравця основи.

Ювентус готовий продати гравця та хоче отримати за 28-річного нідерландця щонайменше 30 мільйонів євро. У послугах Копмейнерса вже зацікавлені Манчестер Юнайтед і Галатасарай.

У поточному сезоні півзахисник провів 40 матчів за Ювентус у всіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 1 асистом. Його контракт діє до літа 2029 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця у 20 мільйонів євро.

