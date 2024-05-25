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Домінація Інтера: визначилися найкращі гравці та тренер Серії А

Станіслав Лисак — 25 травня, 00:18
Домінація Інтера: визначилися найкращі гравці та тренер Серії А

Стали відомі найкращі гравці та тренер нинішнього сезону італійської Серії А.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонат Італії.

Наставник Інтера Сімоне Індзагі визнаний найкращим наставником сезону. Підопічні Індзагі впевнено виграли Скудетто в очному матчі з Міланом.

Найкращим молодим гравцем року назвали Джошуа Зіркзе, який став зіркою Болоньї, що вперше в історії кваліфікувалася в Лігу чемпіонів. На рахунку нідерландського нападника 11 голів та 4 асисти в 34 іграх.

Найкращим голкіпером року став воротар Монци Мікеле Ді Грегоріо. У нинішньому сезоні Ді Грегоріо пропустив 37 голів та 14 разів відіграв на 0 у 34 поєдинках.

Захисник сезону — оборонець Інтера Алессандро Бастоні. 25-річний центрбек відіграв 37 поєдинків у Серії А за "нерадзуррі", забив 1 гол та віддав 4 асисти.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу був визнаний найкращим хавбеком. На рахунку турка 13 голів та 3 гольові передачі в 31 матчі сезону.

Найкращий нападник кампанії — форвард Ювентуса Душан Влахович. Серб забив 16 голів та віддав 3 асисти в 32 іграх за туринців.

Нагороду найкращому гравцю чемпіонату Італії нинішнього сезону отримав нападник Інтера Лаутаро Мартінес. За тур до завершення Серії А аргентинець упевнено лідирує в бомбардирській гонці з 24 голами, до яких додається ще 6 гольових передач.

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