Домінація Інтера: визначилися найкращі гравці та тренер Серії А
Стали відомі найкращі гравці та тренер нинішнього сезону італійської Серії А.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонат Італії.
Наставник Інтера Сімоне Індзагі визнаний найкращим наставником сезону. Підопічні Індзагі впевнено виграли Скудетто в очному матчі з Міланом.
Найкращим молодим гравцем року назвали Джошуа Зіркзе, який став зіркою Болоньї, що вперше в історії кваліфікувалася в Лігу чемпіонів. На рахунку нідерландського нападника 11 голів та 4 асисти в 34 іграх.
Найкращим голкіпером року став воротар Монци Мікеле Ді Грегоріо. У нинішньому сезоні Ді Грегоріо пропустив 37 голів та 14 разів відіграв на 0 у 34 поєдинках.
Захисник сезону — оборонець Інтера Алессандро Бастоні. 25-річний центрбек відіграв 37 поєдинків у Серії А за "нерадзуррі", забив 1 гол та віддав 4 асисти.
Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу був визнаний найкращим хавбеком. На рахунку турка 13 голів та 3 гольові передачі в 31 матчі сезону.
Найкращий нападник кампанії — форвард Ювентуса Душан Влахович. Серб забив 16 голів та віддав 3 асисти в 32 іграх за туринців.
Нагороду найкращому гравцю чемпіонату Італії нинішнього сезону отримав нападник Інтера Лаутаро Мартінес. За тур до завершення Серії А аргентинець упевнено лідирує в бомбардирській гонці з 24 голами, до яких додається ще 6 гольових передач.