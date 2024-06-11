Щенсний близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії
Воротар Ювентуса та збірної Польщі Войцех Щенсний близький до переходу в Аль-Наср із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що між сторонами вже відбулися усні перемовини. Клуб, за який виступає Кріштіану Роналду, запропонував голкіперу дворічний контракт. Поляк готовий змінити команду, і "стара синьйора" також не проти відпустити його, але після підписання Мікеле Ді Грегоріо з Монци.
У сезоні-2023/24 Войцех зіграв 35 матчів за свій клуб, пропустив 30 м'ячів та 15 разів відстояв на нуль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати Андрія Луніна через можливий відхід Щенсного.