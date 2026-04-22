Ювентус знайшов зіркову альтернативу Аліссону

Іспанський голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво Ювентуса в літнє трансферне вікно прагне підсилити воротарську лінію команди. Пріоритетним варіантом тривалий час був Аліссон Беккер із Ліверпуля. Проте фінансові умови потенційного трансферу (15 мільйонів євро для Ліверпуля та зарплата в 8 мільйонів євро для Аліссона) змусили туринців шукати більш доступні варіанти.

Головний із них – Давід Де Хеа із Фіорентини. Його зарплата у Флоренції становить 3,5 мільйона євро на рік. Очікується, що Фіорентина вимагатиме за трансфер 35-річного іспанця 10 мільйонів євро.

Де Хеа захищає кольори "Фіалок" з літа 2024 року. В поточному сезоні провів 42 матчі в усіх турнірах, пропустивши 55 голів і 10 разів відстоявши "на нуль".