Джака: Тренерська ліцензія дозволила мені по-іншому поглянути на гру

Футболіст збірної Швейцарії Граніт Джака вважає, що курс з отримання тренерської ліцензії дозволив йому буди на крок попереду суперників.

Його слова передає УЄФА.

" У мене є відчуття, що курс для отримання тренерської ліцензії дозволив мені по-іншому поглянути на гру і бути на крок попереду суперників. Для мене важливіше допомагати команді на полі, будучи позитивним.

Ми бачили, скільки швейцарських уболівальників було сьогодні на стадіоні, і атмосфера була фантастичною. Наш кваліфікаційний раунд був не чудовим, і це був матч, у якому ми страждали, але не надто, оскільки домінували в першому таймі. Але навіть коли ми боролися, ми боролися разом і були сильними як команда.

Ми дивилися гру Німеччини і були здивовані грою Шотландії. Ми досягли нашої першої мети — три очки, і тепер нам потрібно готуватися до середи. Ми знаємо якість Шотландії. Великі гравці, які грають у великих командах. Але ми знаємо, що перший матч завжди особливий, особливо для Німеччини в Мюнхені. Однак ми знаємо якість Шотландії, і я сподіваюся, що ми це зробимо подивіться хорошу гру", — сказав капітан Швейцарії.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу Євро-2024 швейцарці впевнено здолали збірну Угорщини, а Джака став найкращим гравцем поєдинку.

Їхні суперники по групі А Німеччина та Шотландія зіграли свій матч раніше. Він завершився розгромною перемогою господарів турніру.