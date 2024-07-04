Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Джака: Наша головна сила в єдності

Андрій Яросименко — 4 липня, 11:56
Джака: Наша головна сила в єдності

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака вважає, що головна сила "червоних хрестів" це єдність.

Його слова передає УЄФА.

"Думаю, досвід виступу в Англії може мені чимось допомогти, але це буде зовсім інша гра, інші партнери по команді, інші емоції, інші підтексти. Впевнений, завдяки англійським та швейцарським уболівальникам атмосфера буде приголомшлива.
Наша головна сила — це єдність. Єдність, позитивний настрій, наша енергія, бажання перемагати та продовжувати грати на Євро", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у чвертьфіналі швейцарці, які перемогли Італію, зустрінуться зі збірною Англії, яка вибила Словаччину в 1/8 фіналу.

Джака збірна Англії з футболу Збірна Швейцарії з футболу Євро-2024 з футболу

Джака

Джака став найкращим гравцем матчу Швейцарія — Німеччина за версією УЄФА
Джака: Тренерська ліцензія дозволила мені по-іншому поглянути на гру
Досконалий виступ: УЄФА назвала найкращого гравця матчу Швейцарія — Угорщина
Ми п'ємо кров щоранку: Джака розкрив секрет Баєра перед фіналом ЛЄ
Джака перейшов у Баєр

Останні новини