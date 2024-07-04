Джака: Наша головна сила в єдності

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака вважає, що головна сила "червоних хрестів" це єдність.

Його слова передає УЄФА.

"Думаю, досвід виступу в Англії може мені чимось допомогти, але це буде зовсім інша гра, інші партнери по команді, інші емоції, інші підтексти. Впевнений, завдяки англійським та швейцарським уболівальникам атмосфера буде приголомшлива.

Наша головна сила — це єдність. Єдність, позитивний настрій, наша енергія, бажання перемагати та продовжувати грати на Євро", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у чвертьфіналі швейцарці, які перемогли Італію, зустрінуться зі збірною Англії, яка вибила Словаччину в 1/8 фіналу.