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Джака: Ми можемо пишатися собою

Игорь Чернявский — 6 липня, 23:35
Джака: Ми можемо пишатися собою

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака вважає, що його команда заслужила на повагу за виступ на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Його слова після поразки по пенальті від Англії у чвертьфіналі Євро-2024 наводить офіційний сайт УЄФА.

"Перші емоції — смуток і розчарування, адже ми не заслуговували на таку поразку. З іншого боку, ми можемо пишатися собою. З першого матчу і до сьогодні ми продовжували вдосконалюватися, проявили чудовий характер, командний дух і завжди казали собі: "Щоб перемогти нас, доведеться докласти багато зусиль", — сказав Джака.

Зазначимо, що Граніт повністю відіграв усі 5 матчів Швейцарії на турнірі. Відтак він покращив свій рекорд за кількістю матчів у футболці національної команди. На рахунку 31-річного півзахисника 130 поєдинків у збірній.

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