Досконалий виступ: УЄФА назвала найкращого гравця матчу Швейцарія — Угорщина

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака визнаний найкращим гравцем матчу 1 туру Євро-2024 проти Угорщини.

Про це повідомив офіційний акаунт Євро-2024 в X (Twitter).

31-річний півзахисник провів на полі весь матч. За даними SofaScore, Граніт виконав 79 з 88 точних передач, виграв 4 з 5 єдиноборств і заблокував 1 удар.

У підсумку Швейцарія перемогла з рахунком 3:1 завдяки голами Квадво Дуа, Мішеля Ебішера та Бреля Емболо. Наступний матч Швейцарія проведе в середу, 19 червня, проти Шотландії, яка напередодні розгромно поступилася Німеччині.