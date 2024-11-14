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Відомі претенденти на нагороду найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards

Олексій Мурзак — 14 листопада 2024, 15:26
Відомі претенденти на нагороду найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards

Відомі всі претенденти на приз найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards.

У 2024 за нагороду боротимуться Ніколо Барелла, Хакан Чалханоглу (обидва – Інтер), Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, Федеріко Вальверде (всі – Реал Мадрид), Дані Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона), Коул Палмер (Челсі), Родрі (Манчестер Сіті), Флоріан Віртц, Граніт Джака (обидва – Баєр) та Вітінья (ПСЖ).

У 2023 році найкращим півзахисником року за версією Globe Soccer Awards було визнано Родрі.

Раніше були оприлюднені списки претендентів на звання найкращого тренера, гравця, молодого гравця, клубу 2024 року.

Вальверде Джака Родрі Флоріан Віртц Вітінья Барелла Джуд Беллінгем Дані Ольмо Коул Палмер Хакан Чалханоглу Тоні Кроос

Вальверде

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