Відомі претенденти на нагороду найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards

Відомі всі претенденти на приз найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards.

У 2024 за нагороду боротимуться Ніколо Барелла, Хакан Чалханоглу (обидва – Інтер), Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, Федеріко Вальверде (всі – Реал Мадрид), Дані Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона), Коул Палмер (Челсі), Родрі (Манчестер Сіті), Флоріан Віртц, Граніт Джака (обидва – Баєр) та Вітінья (ПСЖ).

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MIDFIELDER are: Nicolò Barella, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Toni Kroos, Dani Olmo, Cole Palmer, Rodrigo, Federico Valverde, Vitinha, Florian Wirtz, and Granit Xhaka. pic.twitter.com/EKJXuU8vsc — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

У 2023 році найкращим півзахисником року за версією Globe Soccer Awards було визнано Родрі.

Раніше були оприлюднені списки претендентів на звання найкращого тренера, гравця, молодого гравця, клубу 2024 року.