Відомі претенденти на нагороду найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards
Відомі всі претенденти на приз найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards.
У 2024 за нагороду боротимуться Ніколо Барелла, Хакан Чалханоглу (обидва – Інтер), Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, Федеріко Вальверде (всі – Реал Мадрид), Дані Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона), Коул Палмер (Челсі), Родрі (Манчестер Сіті), Флоріан Віртц, Граніт Джака (обидва – Баєр) та Вітінья (ПСЖ).
У 2023 році найкращим півзахисником року за версією Globe Soccer Awards було визнано Родрі.
Раніше були оприлюднені списки претендентів на звання найкращого тренера, гравця, молодого гравця, клубу 2024 року.