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Троє лідерів Баєра отримали травми

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 14:50
Троє лідерів Баєра отримали травми
Флоріан Вірц
Instagram Флоріана Вірца

Лідери леверкузенського Баєра отримали травми в матчі 25 туру проти Вердера, який "фармацевти" сенсаційно програли.

Граніт Джака, Едмонд Тапсоба та Флоріан Вірц були замінені за ходом зустрічі, а після матчу у всіх були виявлені ушкодження.

За інформацією ESPN, клуб має певні побоювання, що Вірц міг отримати травму правої стопи, із якою вже мав певні проблеми протягом кар'єри.

Втім, головний тренер леверкузенців Хабі Алонсо після матчу заявив, що не володіє інформацією щодо травм виконавців.

Зазначимо, що до Вірца активний інтерес виявляє мюнхенська Баварія, яка поновила свої контакти з оточення футболіста.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Джака Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

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