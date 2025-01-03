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Покатався на лижах і змінив зовнішність: лідер Баєра зробив пересадку волосся у Косово

Богдан Войченко — 3 січня 2025, 12:35
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Покатався на лижах і змінив зовнішність: лідер Баєра зробив пересадку волосся у Косово

Доки деякі видання вирішили хайпонути на зміні іміджу хавбека Баєра Граніта Джаки, у соцмережах вже розкрили "таємницю" короткої зачіски футболіста.

Під час зимових канікул швейцарець відпочивав у горах з родиною, де катався на лижах і просто насолоджувався життям. Фанатів і ЗМІ здивувала нова зачіска гравця: замість вже звичної завивки – лиса голова. Відповідь на це знайшлася у Тіктоці.

Клініка з пересадки волосся, яка знаходиться на історичній батьківщині Джаки (Косово), опублікувала відео, на якому показала процес "перевтілення" футболіста.

@_ozonehairclinic Proud for XHAKA #granitxhaka @Granit Xhaka #hairtransplant #bayer04 #bayerleverkusen #switzerland #deutschland #transformation #kosovo #albania #newyear2025 ♬ original sound - Ozone Hair Clinic

Тепер, а вірніше вже скоро, 32-річний швейцарець зможе знову покрасуватися пишною шевелюрою, адже, судячи з побаченого на відео, операція пройшла вдало.

Цього сезону на рахунку Джаки 2 голи і 5 результативних передач у 15 матчах Бундесліги.

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