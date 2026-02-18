Народний депутат Гончаренко відреагував на напад футболіста на військового ТЦК

Член партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко висловився про інцидент між українським футболістом Данилом Колесником і працівником ТЦК.

Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що спортсмен вдарив військового й опублікував відео в соцмережах. Він начебто захищав чоловіка, з яким жорстко поводились представники ТЦК.

Депутат звернувся до адміністраторів телеграм-каналів. Політик звинуватив їх у тому, що вони не висвітлюють цю подію.

"Мене ще так дратують всі ці сцикуни. Величезна кількість телеграм-каналів сидять, переживають, бояться. Та будьте чоловіками. Всіх не пересадять. Перетворили вже цей телеграм в Єдиний Марафон. Пишіть правду. Пишіть про ТЦК, про рекет, про кришевання, про те, що відбувається в країні. реальне. Не вигадана потужність і перемога, а РЕАЛЬНІСТЬ. До речі, як Данило побив російського футболіста в 2023-му році – так написали всі. Як зараз захистив звичайного чоловіка – так сидимо, мовчимо, думаєм. Соромно", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, що Данила Колесника підтримали Олександр Алієв та Артем Мілевський. Натомість Колос засудив дії гравця, який виступав за другу команду ковалівців, та розірвав з ним контракт.

Футболіста вже затримала поліція. Йому загрожує позбавлення волі до п'яти років.