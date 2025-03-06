Кімміх: Інші клуби впливають на моє рішення залишитися в Баварії
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Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх досі не прийняв рішення щодо свого майбутнього та заявив, що на це впливають й інші клуби.
Слова німецького хавбека після перемоги над Баєром у Лізі чемпіонів (3:0) передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Інші клуби також відіграють певну роль у моєму рішенні щодо майбутнього. Не буду називати, які саме, але рішення незабаром буде прийнято", – сказав Кімміх.
Також 30-річний півзахисник додав, що оголосить про своє рішення керівництву клубу до перерви на міжнародні матчі, яка відбудеться наприкінці березня.
Напередодні Кімміх відновив переговори з Баварією щодо продовження контракту, який чинний до 30 червня 2025-го.
У поточному сезоні Йозуа зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.
Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.