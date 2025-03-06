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Кімміх: Інші клуби впливають на моє рішення залишитися в Баварії

Станіслав Лисак — 6 березня 2025, 09:41
Кімміх: Інші клуби впливають на моє рішення залишитися в Баварії
Getty Images

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх досі не прийняв рішення щодо свого майбутнього та заявив, що на це впливають й інші клуби.

Слова німецького хавбека після перемоги над Баєром у Лізі чемпіонів (3:0) передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Інші клуби також відіграють певну роль у моєму рішенні щодо майбутнього. Не буду називати, які саме, але рішення незабаром буде прийнято", – сказав Кімміх.

Також 30-річний півзахисник додав, що оголосить про своє рішення керівництву клубу до перерви на міжнародні матчі, яка відбудеться наприкінці березня.

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Напередодні Кімміх відновив переговори з Баварією щодо продовження контракту, який чинний до 30 червня 2025-го.

У поточному сезоні Йозуа зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.

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