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Лідер Баварії пропустить гру з Арсеналом через смерть родича

Володимир Максименко — 21 жовтня 2026, 13:10
Лідер Баварії пропустить гру з Арсеналом через смерть родича
Йохуа Кімміх
ФК Баварія

Лідер Баварії Йозуа Кімміх пропустить центральний матч туру Ліги чемпіонів з Арсеналом через смерть родича.

Про це повідомила пресслужба мюнхенців.

У клубі висловили свої співчуття хавбеку та закликали суспільство поважати право сім'ї Кімміха на приватність у часи скорботи.

Цього сезону досвідчений півзахисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких віддав чотири результативні передачі.

Поєдинок між Баварією та Арсенал відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що востаннє команди протистояли одна одній у листопаді 2025 року. Тоді підопічні Мікеля Артети здобули перемогу з рахунком 3:1. 

Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран назвав Баварію одним з головних претендентів на перемогу в ЛЧ.

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