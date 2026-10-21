Лідер Баварії пропустить гру з Арсеналом через смерть родича

Лідер Баварії Йозуа Кімміх пропустить центральний матч туру Ліги чемпіонів з Арсеналом через смерть родича.

Про це повідомила пресслужба мюнхенців.

У клубі висловили свої співчуття хавбеку та закликали суспільство поважати право сім'ї Кімміха на приватність у часи скорботи.

Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich. — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026

Цього сезону досвідчений півзахисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких віддав чотири результативні передачі.

Поєдинок між Баварією та Арсенал відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що востаннє команди протистояли одна одній у листопаді 2025 року. Тоді підопічні Мікеля Артети здобули перемогу з рахунком 3:1.

Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран назвав Баварію одним з головних претендентів на перемогу в ЛЧ.