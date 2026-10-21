Лідер Баварії пропустить гру з Арсеналом через смерть родича
Йохуа Кімміх
ФК Баварія
Лідер Баварії Йозуа Кімміх пропустить центральний матч туру Ліги чемпіонів з Арсеналом через смерть родича.
Про це повідомила пресслужба мюнхенців.
У клубі висловили свої співчуття хавбеку та закликали суспільство поважати право сім'ї Кімміха на приватність у часи скорботи.
Цього сезону досвідчений півзахисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких віддав чотири результативні передачі.
Поєдинок між Баварією та Арсенал відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що востаннє команди протистояли одна одній у листопаді 2025 року. Тоді підопічні Мікеля Артети здобули перемогу з рахунком 3:1.
Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран назвав Баварію одним з головних претендентів на перемогу в ЛЧ.