Баварія відновила переговори з Кімміхом

Мюнхенська Баварія відновила переговори з півзахисником Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміхом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Минулого тижня керівництво клубу відкликало свою останню пропозицію та зупинило переговори, щоб отримати від гравця чітку відповідь щодо його майбутнього.

Сьогодні, 3 березня, мюнхенці провели новий раунд переговорів. Наразі рішення від гравця немає.

Зазначається, що Баварія не очікує прогресу у переговорах щонайменше до матчу проти Баєра, який відбудеться 5 березня.

Чинний контракт Кімміха з мюнхенським клубом чинний до 30 червня 2025-го. У поточному сезоні хавбек зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.