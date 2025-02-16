Після Ноєра: директор Баварії назвав майбутнього капітана команди

Директор Баварії Макс Еберль назвав ім'я майбутнього капітана команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.

Слова функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ми мали дуже, дуже добрі переговори з Кімміхом. Сподіваємось, що зможемо продовжити з ним контракт. Йозуа має стати нашим новим капітаном, після того, як Ноєр завершить кар'єру", – вважає Еберль.

🔴⚪️ Bayern director Eberl: “We had very, very good talks with Kimmich over new deal”.



“We hope that we can close the next deal. He should become the new captain once Neuer retires. So now we hope to get it over the finish line”. pic.twitter.com/tzARmW5O8G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2025

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Раніше Крістоф Фройнд прокоментував перебіг переговорів із Кімміхом щодо нової угоди.