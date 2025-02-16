Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Після Ноєра: директор Баварії назвав майбутнього капітана команди

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 12:15
Після Ноєра: директор Баварії назвав майбутнього капітана команди
Йозуа Кімміх
Getty Images

Директор Баварії Макс Еберль назвав ім'я майбутнього капітана команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.

Слова функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ми мали дуже, дуже добрі переговори з Кімміхом. Сподіваємось, що зможемо продовжити з ним контракт. Йозуа має стати нашим новим капітаном, після того, як Ноєр завершить кар'єру", – вважає Еберль.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Раніше Крістоф Фройнд прокоментував перебіг переговорів із Кімміхом щодо нової угоди.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Макс Еберль Йозуа Кімміх

Йозуа Кімміх

Директор Баварії – про новий контракт Кімміха: Це не займе вічність

Останні новини