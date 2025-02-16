Після Ноєра: директор Баварії назвав майбутнього капітана команди
Йозуа Кімміх
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Директор Баварії Макс Еберль назвав ім'я майбутнього капітана команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.
Слова функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Ми мали дуже, дуже добрі переговори з Кімміхом. Сподіваємось, що зможемо продовжити з ним контракт. Йозуа має стати нашим новим капітаном, після того, як Ноєр завершить кар'єру", – вважає Еберль.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.
Раніше Крістоф Фройнд прокоментував перебіг переговорів із Кімміхом щодо нової угоди.